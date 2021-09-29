Четвертая волна ковида пришла в среднюю полосу России, а через две недели ее ждут в Приморье

Через полторы-две недели в Приморье ждут четвёртую волну коронавируса. В ковидных госпиталях под больных развернуто 500 коек и ещё столько же находится в резерве, сообщает со ссылкой на Минздрав Приморья издание Новости Владивостока.

Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению минздрава Приморского края Евгения Шутка рассказала, что в средней полосе России четвёртая волна коронавируса уже началась.

«Ежегодно задержка появления острых респираторных инфекций в Приморском крае составляет полторы-две недели. Это связано с тем, что у нас достаточно тёплая осень. К четвёртой волне мы готовы. На сегодняшний день развёрнуто более 2000 коек, из них занято 1500, и в резерве 560 коек, которые могут быть развёрнуты в любой момент», – отметила Евгения Шутка.

По её словам, в Приморье сделали прививки около 400 тысяч человек, а нужно в три раза больше. Для защиты необходимо вакцинировать 1,2 млн приморцев, или 80% взрослого населения. Однако желающих сделать прививку стало меньше. С начала сентября ежедневно прививается менее 2000 человек в сутки.

Ранее «Новый День» писал о падении темпов вакцинации населения в Свердловской области, где власти намерены «простимулировать» вернуться к мысли о необходимости прививки.

Владивосток, Елена Васильева

Владивосток. Другие новости 28.09.21

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