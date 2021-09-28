Сотрудников крупных промпредприятий «простимулируют» привиться от Covid-19

В Свердловской области в последнее время замедлились темпы вакцинации от коронавируса. Очередей нет ни в больницах, ни в торговых центрах. Власти решили «простимулировать» сотрудников крупных промышленных предприятий. Какими методами – обсудят в ближайшее время.

«Темпы вакцинации у нас сегодня небольшие. Вакцины более чем достаточно, сегодня получили очередные 100 тысяч доз. Хотя темпы стали увеличиваться в последние дни. Но в ближайшее время мы обратимся ко всем руководителям крупных промышленных предприятий региона, чтобы простимулировать людей вакцинироваться, – рассказал сегодня на брифинге заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. – Мы сторонники того, чтобы к обязательной вакцинации прибегать только в крайней ситуации. Но не могу сказать, что такой крайней ситуации не наступит».

Пока же хотят действовать методами убеждения. Послезавтра, по информации замгубернатора, состоится совещание с промышленниками, на котором будут обсуждаться варианты. «Нужно решить, как простимулировать людей. Может дать им дополнительные выходные, чтобы они себя более спокойно в этой ситуации чувствовали», – добавил Павел Креков.

В последний раз данные по прививкам от коронавируса оперштаб публиковал 22 сентября. На тот момент первый компонент вакцины получили 1,157 миллиона человек, оба компонента – 1,095 миллиона. Темпы вакцинации действительно невысокие: месяц назад, 18 августа, первым компонентом были привиты 1,004 миллиона человек, двумя – 828,5 тысячи. Ранее «Новый День» уже писал, что Свердловская области остается в числе регионов-аутсайдеров по числу привитого населения.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 28.09.21

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