Свердловская область остается в списке регионов-аутсайдеров по количеству вакцинированных (КАРТА)

В Свердловской области прививку от коронавируса поставили более миллиона человек, второй компонент поставили 914 тысяч человек. Это седьмое место в целом по стране. Но процент вакцинированных от общего числа жителей области остается невысоким: по последним данным (на 21 августа) прививку поставили 30,6% взрослого населения, 65-е место среди всех регионов. В среднем в день прививается более 5 тысяч человек, но при существующих темпах вакцинации потребуется еще 216 дней, чтобы привить половину населения. Власти же планируют привить 80% свердловчан к ноябрю.

Карта вакцинации

Самый высокий процент вакцинации сохраняется в Чечне – более 60% (данные агрегатора gogov.ru), на Чукотке прививку поставили 57% взрослых, также более половины взрослого населения вакцинированы в Московской и Белгородской областях. Хуже всего ситуация в Дагестане – 15,4%.

В Свердловской области в последние недели ежедневно от коронавируса умирает около 30 человек, заболевают более 500. По данным оперштаба, инфекцию подхватили не более 1%, причем привитые переносят заболевание в легкой форме и не умирают. Сегодня в регион поступило еще 120 тысяч доз «Спутника Лайт».

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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