Всем москвичам с симптомами ОРВИ будут делать экспресс-тест на коронавирус

В Москве с 1 октября всем пациентам с симптомами ОРВИ будут делать экспресс-тест на антиген к Covid-19. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила чиновница, у тестов высокая чувствительность – в 85% случаев их результат совпадает с ПЦР. Новый алгоритм работы с пациентами подход позволит оперативно поставить диагноз и начать лечение в тот же день, что критически важно при коронавирусной инфекции, подчеркнула Ракова, передает ТАСС.

Экспресс-тест на антиген к коронавирусу позволяет выявить ковид за 10-20 минут. Тесты будут браться не только у людей с ОРВИ, но и у всех, кто проживает с ними, если тест на антиген окажется положительным.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 30.09.21

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