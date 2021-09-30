В России – почти 24 тысячи заболевших Covid-19 за сутки и новый рекорд смертности

В России впервые за последние два месяца выявили более 23 тысяч заболевших коронавирусом за сутки. По данным оперштаба по борьбе с инфекцией, за минувший день зарегистрировано 23 888 новых случаев заражения Covid-19, что на 6,5% больше, чем накануне (22 430). За 24 часа зафиксировано 867 случаев смерти пациентов с ковидом – это новый максимум суточной смертности от коронавируса с начала пандемии. Третий день подряд в стране обновляется рекорд по числу ковидных смертей за сутки.

Лидирует по числу новых случаев Covid-19 по-прежнему Москва, где суточная заболеваемость подскочила сразу на 33,1%. В столице за прошедший день выявлено 3998 заболевших. На втором месте – Санкт-Петербург с 2077 заразившимися. Надо отметить, что в Северной столице второй раз за пять дней выявили более 2 тыс. заболевших за сутки. Тройку регионов – лидеров по числу новых случаев заражения замыкает Московская область, где суточный прирост заболевших составил 1216 человек. Продолжается рост заболеваемости в Самарской области, где количество новых инфицированных впервые превысило отметку 600. В этом регионе подтверждено 607 случаев заражения за сутки, далее идет Воронежская область, где выявлено 566 новых заболевших.

Общее число заболевших ковидом в России достигло 7 511 026. Темпы прироста заболеваемости в стране достигли 0,32%.

В то же время число жертв инфекции увеличилось до 207 255. Больше всего новых смертей от ковида зарегистрировано в Москве (62), Петербурге (56) и Свердловской области (43).

За сутки выписаны после выздоровления 18 826 человек, за весь период – 6 672 767.

По информации Роспотребнадзора, с начала пандемии в стране проведено свыше 191,5 млн лабораторных исследований на новый коронавирус, в том числе за минувшие сутки – 526 тыс. Под наблюдением медиков остаются 1 297 860 человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 30.09.21

Еще один печальный рекорд: в Свердловской области за сутки умерли 43 пациента с Covid-19. / Словению сотрясают ковид-протесты. / В Зауралье сегодня побит сентябрьский рекорд по коронавирусу. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»