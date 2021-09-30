«Ситуация напряженная, а темпы вакцинации недостаточны»: власти оценили ситуацию с ковидом в РФ

Заболеваемость коронавирусом растет в 56 регионах России из 85-ти, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с Covid-19. Глава кабмина Михаил Мишустин оценил ситуацию как напряженную, отметив, что за последние две недели число госпитализированных пациентов с ковидом выросло более чем на 25%.

«В последние три недели на фоне сезонного подъема ОРВИ мы видим и подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией», – сказала Попова, чьи слова приводит пресс-служба правительства. По ее словам, если на предыдущей неделе число новых случае ковида росло в 36 региона, то на завершившейся неделе «таких субъектов уже 56». Темп прироста заболеваемости Covid-19 на прошедшей неделе составил 8,8%, уточнила Попова. «Мы вторую неделю растем, и растем достаточно интенсивно», – констатировала она.

«Тенденция к росту идет во всех субъектах Российской Федерации до Урала. У нас остается только два федеральных округа – это Сибирский и Дальневосточный, где пока ситуация более-менее стабильна. Но она уже не имеет тенденции к снижению. Ожидается рост и по этим федеральным округам», – отметила Попова.

Глава Роспотребнадзора также сообщила, что около 97% заражений в сентябре приходятся на дельта-штамм.

В свою очередь, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что «сегодня под наблюдением медицинских работников находятся примерно 900 тысяч человек, и темпы прироста [заболеваемости] «последнюю неделю достаточно высоки». «Особенно высокий прирост в Московской области, Новгородской, Мордовии, Ингушетии, Ивановской области, Ярославской, Красноярском крае, Курганской области, Ульяновской области», – уточнил он.

Министр также сообщил, что в последнее время все чаще наблюдаются тяжелые формы коронавируса у пациентов. «В последнее время течение заболевания отличается быстрым приростом, быстрым распространением. Мы видим чаще тяжелые формы, в том числе вовлекается молодое население с тяжелыми исходами и осложнениями», – рассказал Мурашко, отметив, что в сентябре темпы вакцинации от ковида «несколько снизились».

По его словам, первый компонент вакцины на сегодняшний день получили более 49 миллионов человек, оба компонента – более 40 миллионов человек. Однако это недостаточно для перелома ситуации с заболеваемостью.

Ранее сегодня представитель Кремля России Дмитрий Песков также заявил, что темпы вакцинации в стране недостаточны в то время, как все регионы обеспечены необходимым количеством вакцины. При этом он выразил уверенность, что в будущем, учитывая специфику пандемии, «непривитым жить будет менее удобно, чем привитым». «Это реальность, с которой мы сталкиваемся», – добавил он, уточнив, что говорит про все страны мира.

Напомним, в России третий день подряд фиксируется новый суточный максимум по смертям от ковида. За последние сутки умерли 867 пациентов. Число новых заболевших выросло на 23 888, что на 6,5% больше, чем днем ранее.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 30.09.21

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