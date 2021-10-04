Третий день подряд в России выявляют более 25 тысяч новых случаев Covid-19

В России за минувшие сутки выявлен 25 781 случай заражения коронавирусом. Это на 12 больше, чем днем ранее, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с инфекцией. Третий день подряд в стране регистрируется больше 25 тыс. новых заболевших Covid-19. Общее число подтвержденных случаев коронавируса достигло 7 612 317. За сутки зарегистрировано 833 случаев смерти пациентов с ковидом, а за все время пандемии в стране от последствий заболевания скончались 210 801 человек.

Больше всего новых случаев Covid-19 за вчерашний день выявили в Москве – 4410 заболевших. В топ-5 регионов-лидеров по числу заразившихся за сутки также вошли Санкт-Петербурге – 2198 случаев, Подмосковье – 1733, Самарская (626) и Нижегородская (596) области.

Печальное лидерство по количеству зарегистрированных летальных исходов за сутки также у Москвы – 66. Далее следуют Санкт-Петербург, где за последние 24 часа подтверждена смерть 60 пациентов с коронавирусом, и Свердловская область с 43 ковидными смертями.

Вместе с тем за сутки после коронавирусной инфекции вылечились 14 526 человек, за весь период пандемии – 6 740 491.

По информации Роспотребнадзора, с начала эпидемии в стране проведено свыше 193,7 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 431 тыс. – за последние сутки. Под наблюдением врачей остаются 1 338 900 человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 04.10.21

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