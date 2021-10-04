Ученые объяснили, почему вакцины от Covid-19 не всегда работают

Профили антител у каждого человека уникальны, выяснили ученые из Голландии. Поэтому встречаются случаи, когда вакцины не действуют на конкретных людях.

Специалисты хотели понять, почему одних привитых граждан вакцина защищает, а других – нет. Они изучили профили антител около 100 человек, используя методы биомолекулярной масс-спектрометрии. Все участники исследования получили разные прививки от коронавируса.

Каждый участник показал разный уровень антител, даже если двое сделали прививку одновременно. А у одного из сотни даже после вакцинации не появились антитела. Ученые предложили выявлять таких людей с помощью массового тестирования на антитела.

По итогам исследования ученые пришли к выводу, что иммунная система человека уникальна, как и отпечатки пальцев. В каждый момент времени в крови человека находится до нескольких сотен различных антител, и их профиль не повторяется.

Если после прививки человек заболел, значит, его иммунная система не ответила на препарат. Но это не значит, что вакцина не работает, пояснили ученые в своей статье в журнале Cell Systems.

Ранее американские ученые выяснили, что вакцинация от коронавируса в 11 раз уменьшает риск смерти в случае болезни. А риск заражения снижает в 4,5 раза.

Амстердам, Наталья Рязанова

Амстердам. Другие новости 04.10.21

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