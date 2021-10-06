Швеция и Дания приостанавливают использование вакцины Moderna

Швеция и Дания прекратили использование мРНК вакцины COVID-19 Moderna после сообщений о редких побочных эффектах среди молодых людей до 18 лет. Решение было принято в среду, 6 октября, – сообщает издание Politico.

В заявлении шведского агентства здравоохранения говорится: «Побочный эеффект особенно очевиден после применения второй дозы вакцины Moderna Spikevax». Последние данные указывают на усиление воспаления сердечной оболочки (миокардит) и воспаления перикарда (перикардит).

В Дании агентство здравоохранения страны объявило, что все люди моложе 18 лет также больше не будут получать вакцину Moderna. Те, кто уже сделал свой первую прививку Moderna, вторую дозу этой вакцины получать не будут.

Ранее на этой неделе власти Швеции уже заявили, что люди в возрасте от 12 до 15 лет будут получать только вакцину BioNtech / Pfizer.

В мае 2021 года вакцина BioNtech / Pfizer от COVID-19 была одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) для детей старше 12 лет. Два месяца спустя, в июле 2021 года, были разрешены к применению вакцины Spikevax от Moderna для молодых людей в возрасте от 12 до 17 лет.

Стокгольм, Иван Бабурин

Стокгольм. Другие новости 06.10.21

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