Не для молодых мужчин: Финляндия ограничила применение вакцины Moderna

Финляндия в четверг приостановила использование вакцины от коронавируса Spikevax американской компании Modernа для молодых мужчин в связи с сообщениями о редком побочном эффекте для сердечно-сосудистой системы. Накануне подобные ограничения приняли Швеция и Дания.

«Исследование с участием Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании показало, что мужчины в возрасте до 30 лет, получавшие вакцину Spikevax, имели немного более высокий риск развития миокардита, чем другие», – заявил директор финского института здравоохранения Мика Салминен (цитата по Reuters).

По его словам, мужчины, родившиеся в 1991 году и позже, вместо вакцины производства Modernа получат препарат Pfizer / BioNtech.

В среду Швеция и Дания прекратили использование вакцины Moderna среди молодых людей до 18 лет. А представители здравоохранения Норвегии подтвердили, что рекомендуют мужчинам в возрасте до 30 лет делать выбор в пользу вакцины Pfizer.

В июле комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) пришел к выводу, что воспалительные заболевания сердца могут возникать в очень редких случаях после вакцинации препаратами Moderna и Pfizer-BioNTech, чаще у молодых мужчин после второй дозы.

Однако регулирующие органы США, ЕС и Всемирной организации здравоохранения подчеркнули, что преимущества вакцины на основе технологии мРНК, используемой Moderna и Pfizer / BioNTech для предотвращения Covid-19, по-прежнему перевешивают риски.

Представитель Moderna заявил поздно вечером в среду, что ему известно о решениях шведских и датских регулирующих органов. «Обычно это легкие случаи, и люди, как правило, выздоравливают в течение короткого времени после стандартного лечения и отдыха. Риск миокардита значительно увеличивается для тех, кто заразился Covid-19, и вакцинация – лучший способ защитить от этого», – отметил он.

Хельсинки, Наталья Петрова

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