В России второй день подряд обновляется антирекорд по смертности от коронавируса

В России второй день подряд фиксируются рекордные показатели смертности от коронавируса. За минувший день в стране зарегистрировано 929 случаев смерти пациентов с Covid-19 – это новый максимум с начала пандемии, свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с инфекцией. В предыдущий раз антирекорд по суточной смертности – 895 летальных случаев – был зарегистрирован накануне. Общее число смертей от коронавируса в России достигло 212 625.

Суточный прирост заболевших Covid-19 пятый день подряд держится выше отметки 25 тысяч. За последние сутки в стране выявлено 25 133 новых случаев заражения – это на 23 больше, чем днем ранее.

Больше всего новых инфицированных зафиксировано в Москве – 3 589. В пятерку регионов – лидеров по приросту суточной заболеваемости также вошли Санкт-Петербург (+2187 заразившихся), Подмосковье (+1410), а также Самарская (+638) и Нижегородская (+611) области. Всего в России на сегодняшний день выявлено 7 662 560 случаев коронавируса.

Надо отметить, что российская столица удерживает лидерство по количеству новых смертей от ковида: за минувший день в Москве скончался 71 пациент. Далее в печальной статистике идут Санкт-Петербурге (55 летальных исходов) и Свердловская область, где зарегистрировано 46 ковидных смертей.

Вместе с тем за сутки излечились от коронавирусной инфекции 19 841 человек, а за весь период эпидемии – 6 778 900.

По данным Роспотребнадзора, всего в стране проведено свыше 194,5 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе за минувший день – 443 тыс. Под медицинским наблюдением остаются 1 356 769 человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 06.10.21

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