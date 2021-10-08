В России установлен новый антирекорд по числу умерших от Covid-19 за сутки

В России зафиксировали новый антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки с начала пандемии. По данным оперштаба по борьбе с инфекции, за минувший день зарегистрировано 936 летальных исходов. Предыдущий максимум был установлен 6 октября этого года, когда скончались 929 пациентов с Covid-19. Надо отметить, что в России третий день подряд число ковидных смертей за сутки превышает отметку 900. Общее число умерших достигло 214 485.

Суточный прирост заболевших составил 27 246 человек – это на 1,1% меньше, чем накануне (27 550). Больше всего новых случаев заражения выявлено в Москве – 4 595, Санкт-Петербурге – 2501 и Подмосковье – 1490. Высокий уровень заболеваемости остается в Самарской и Нижегородской областях, где за прошедший день коронавирусную инфекцию обнаружили у 657 и 629 человек соответственно.

Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 7 717 356 случаев коронавируса.

Максимальное количество новых смертей от ковида за сутки по-прежнему фиксируется в Москве – 71. На втором месте – Санкт-Петербург, где за день скончался 61 пациент, на третьем – Свердловская область, где зарегистрировано 46 летальных случаев.

За последние сутки выписаны 20 566 человек в связи с выздоровлением. За весь период от коронавируса в России излечились 6 819 796 человек.

По информации Роспотребнадзора, с начала пандемии в стране проведено свыше 195,6 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 586 тыс. – за минувший день. Под наблюдением медиков остаются 1 409 109 человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 08.10.21

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