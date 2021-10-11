В России выявили более 29 тысяч больных Covid-19 за сутки

Еще 29 409 человека в России заболели коронавирусом за минувшие сутки, сообщили в оперштабе по борьбе с Covid-19. Суточный прирост стал вторым по величине за все время пандемии.

Новые больные выявлены во всех 85 регионах РФ, где за весь период зарегистрировано 7 804 774 больных. «Также за сутки зафиксировано 957 летальных исходов, всего от коронавируса скончались 217 372 человека», – говорится в сообщении оперштаба.

Больше всего новых случаев выявили в обеих столицах (в Москве +5002 человека, в Петербурге +2931) и Подмосковье (+2184). Пятерку антилидеров замкнули Самарская (+705) и Нижегородская (+658) области.

Москва и область удерживают первенство и среди регионов, где за сутки выписали наибольшее число ковид-пациентов. В столице выздоровели 2284 человека, в Подмосковье – 1260, Нижегородской области – 509, Свердловской – 456, Санкт-Петербурге – 371.

«За последние сутки в России в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписано 15 460 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 6 873 579 человек», – добавили в оперштабе.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 11.10.21

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