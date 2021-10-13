Россия начинает тестирование назальной вакцины против ковида

Россия начнет тестирование вакцины Sputnik V против в форме назального спрея. Вакцинированы будут взрослые волонтеры, сообщает агентство Reuters.

«Россия быстро разработала вакцину Sputnik V в ответ на пандемию covid, но страна все еще не может справиться с растущим числом инфекций и жертв, а вакцинация продвигается медленно», – пишет Reuters. Агенство также сообщает, что основная причина отказа прививаться – недоверие людей к властям и нежелание делать прививки, а также опасения по поводу побочных эффектов от новых препаратов.

Две дозы антиковидной прививки получили в РФ 43 миллиона человек, то есть треть населения. Как уже писал «Новый День», за последние сутки в России было зарегистрировано 28 190 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, умерло 973 человека.

Назальный спрей будет применяться на тестовой группе взрослых в клинике Санкт-Петербурга. Как сообщает корреспондент «Нового Дня», ранее в неофициальных источниках появлялась информация, что вакцина в форме спрея уже тестируется на представителях вооруженных сил РФ и показала свою высокую эффективность, не уступающую введению препарата в виде внутримышечной инъекции. Однако официально данная информация подтверждена не была.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 13.10.21

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