В России установлен новый антирекорд по смертям от Covid-19 за сутки

В России установлен новый антирекорд по суточной смертности от коронавируса – 973 летальных исхода. Число выявленных больных за минувшие 24 часа уменьшилось по сравнению с предыдущим днем: 28 190 против 29409 накануне.

«Всего в стране нарастающим итогом выявлено 7 832 964 человека в 85 регионах. За весь период в России от коронавируса скончались 218 345 человек», – сообщили в оперштабе по борьбе с Covid-19.

Пятерка антилидеров среди регионов по числу новых случаев коронавируса осталась прежней: Москва (+4699), Санкт-Петербург (+2158), Подмосковье (+1804), Самарская (+726) и Нижегородская (+655) области. Ниже всего суточная заболеваемость коронавирусом в Ненецком АО (+14), на Чукотке (+17), в Магаданской области (+19)и Республике Алтай (+35), на Сахалине (+39).

«За последние сутки в России в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписано 20 706 человек. Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 6 894 285 человек», – добавили в оперштабе.

Напомним, бывший глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что высокая смертность от Covid-19 может быть обусловлена неправильными стандартами лечения. Число привитых в России составляет 33,8% при наличии четырех вакцин, отметил Онищенко и назвал показатель вакцининации главным показателем безопасности страны.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 12.10.21

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