«Нужно разбираться в лечении»: Онищенко назвал возможные причины высокой смертности от коронавируса в России

В ряде регионов России высокая смертность от коронавируса может быть обусловлена неправильными стандартами лечения. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил бывший главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Москве. По его словам, другое объяснение вряд ли будет адекватным.

Онищенко обратил внимание, что вакцинация является главным показателем биологической безопасности любого государства, отметив, что в США, Германии, Бразилии число привитых превышает 65%, в Китае и Франции – превысило 75%. В то же время в России этот показатель составляет 33,8%.

«33,8 – при наличии четырех вакцин. Отсюда и достаточно высокий, не характерный для нас уровень летальности. По данным, которые есть в мировой статистике, РФ на сегодня имеет 2,78% летальность. При наличии того, что мы не видим за последние несколько месяцев изменения пейзажа – индийский штамм «Дельта» доминирует. Он уже описан, изучен и отсюда подвоха мы не можем ожидать», – пояснил он.

По оценке экс-главы Роспотребнадзора, причиной повышенной смертности в ряде российских регионов могут быть неправильные стандарты лечения. «По Москве летальность составляет 1,77% – это значительно ниже, чем по стране и ниже, чем по миру. Московская область имеет уровень летальности почти как в Москве – 1,79%. А Санкт-Петербург имеет летальность 3,49%. Серьезно надо разбираться, почему такой высокий уровень. Нижний Новгород – 3,94%. Это наша европейская часть, там развитая система здравоохранения, медуниверситет. Это предмет для серьезного анализа. Свердловская область – 4,64%, тоже не последняя, Воронежская область – 3,28%, Красноярский край – 5%. Пять! Можно списать на огромные пространства, недоступность, но это не оправдание. Каких-то значимых праздников, мероприятий не отмечено, ограничения не сняты. Нужно разбираться в лечении», – считает он.

«Скорее всего, иммунодепрессанты – лекарства, которые вызывают депрессию, передозированы. У нас слишком жесткий стандарт лечения, не нужно даже быть врачом, достаточно быть просто дотошным человеком и всё до последней таблетки отдавать. Нужно дать врачам вариабельность. Нужно смотреть на стандарты лечения, другого пути я не вижу», – пояснил Онищенко.

Экс-глава Роспотребнадзора также подчеркнул необходимость контроля за ситуацией Интернете, где, по его оценке, идет «гибридная наступательная операция» против вакцинации, что также может осложнить эпидемическую обстановку на фоне прихода сезонного гриппа. «Есть достаточно серьезная инфекция, хотя предстоящий грипп может оказаться еще более серьезным в силу своей контагиозности и по тому совокупному ущербу, который он наносит. При этом есть спланированная информационно-террористическая атака, направленная на дискредитацию вакцины», – констатировал он.

«Надо пойти и привиться от гриппа. Вот я недели две назад публично сам привился и вдохновил на это только 15 человек из 60, находившихся рядом. Если вы заболеете этим гриппом, благополучно его перенесете, то подготовите очень хорошую почву для коронавируса до конца сезона. Весь иммунитет, всё – выбросите в корзину, а у нас предстоит непростая зима. Вы всё накопленное здоровье растратите», – заключил Онищенко.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 11.10.21

Российские школьники смогут получить электронный аттестат. / Россию ожидает повышение цен на пиво. / «КовиВак» испытают на людях старше 60 лет. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»