В Японии разработали маски, которые расскажут, контактировали вы с ковидом или нет

Команда ученых из Университета префектуры Киото (Япония) разработала специальные маски – если на них есть следы коронавируса, они светятся под ультрафиолетом.

Президент вуза Ясухиро Цукамото надеется, что маски дадут пользователям простой способ проверить, заразились ли они коронавирусом или нет.

Сейчас команда ученых ожидает разрешения от японского правительства, чтобы начать продажу масок уже в следующем году.

Сообщается, что для изготовления масок используются антитела из страусиных яиц. В феврале прошлого года команда ученых ввела самкам страусов неактивную форму коронавируса и выделила антитела из яиц, которые они отложили.

Затем команда разработала специальный фильтр, помещаемый в маску. Фильтр можно вынуть и опрыскать флуоресцентным красителем, содержащим антитела к коронавирусу из яиц страуса. В случае инфицирования, фильтр будет светиться под ультафиолетом.

Киото, Елена Васильева

© 2021, РИА «Новый День»