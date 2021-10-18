Семилетний ребенок отравился суррогатным алкоголем в Оренбуржье

Семилетняя девочка в городе Гай Оренбургской области попала в больницу с отравлением суррогатным алкоголем, сообщает региональное управление Следственного комитета. По данным ведомства, ребенок употребил спиртосодержащую жидкость на улице в компании сверстников. После оказания медицинской помощи девочку отпустили домой.

Инцидент произошел в минувшие выходные. Ребенок употребил суррогатное спиртное вечером 16 октября. После возвращения домой девочке стало плохо, а утром 17 октября ее доставили в детскую городскую больницу города Новотроицка. После оказания необходимой помощи ребенка выписали.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства госпитализации ребенка, проводится проверка.

Как уточняет пресс-служба регионального полицейского главка, девочка употребила спиртосодержащую жидкость вместе со своей 17-летней подругой. Суррогат принес 15-летний подросток – спиртное он купил у бабушки пострадавшего ребенка. По данным местной прессы, дети пили самогон.

На бабушку отравившейся девочки составлены административные протоколы по двум статьям КоАП РФ – 14.2 (незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена) и 14.17.1 (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами).

Кроме того, к административной ответственности привлечены все участники инцидента и их родители.

Ранее в Оренбургской области 64 человека отравились суррогатным алкоголем, 35 из них скончались. По уголовным делам о незаконном сбыте алкогольной продукции проходят 16 человек, из них 14 арестованы. Расследование проводят следователицентрального аппарата СК РФ.

Оренбург, Наталья Петрова

Оренбург. Другие новости 18.10.21

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