До 35 человек выросло число жертв суррогатного алкоголя в Оренбуржье

Число погибших в результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области увеличилось до 35 человек. Еще один пострадавший скончался в больнице, рассказала замминистра региональной и информационной политики области Инна Аверкова.

«Один человек, находившийся ранее на ИВЛ, умер. Сегодня к аппаратам ИВЛ подключены три пациента», – сказала она в беседе с ТАСС.

Число пострадавших пока остается без изменения – 64 человека, из которых 35 умерли. Четверо находились в критическом состоянии.

На сегодняшний день в больницах остаются 16 человек, отравившихся поддельным алкоголем. Еще 13 пострадавших лечатся дома по назначениям врачей.

Число подозреваемых по делам о незаконном сбыте алкогольной продукции выросло до 16 человек, из них 14 взяты под стражу. Дела находятся в производстве следователей центрального аппарата Следственного комитета.

Напомним, первые сообщения об смертельном отравлении суррогатным алкоголем поступили 7 октября. Сначала умерших было 10 в трех районах региона, но число жертв продолжает расти.

Оренбург, Наталья Рязанова

Оренбург. Другие новости 13.10.21

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