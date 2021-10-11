В Оренбуржье число жертв суррогатного алкоголя выросло до 34 человек

Уже 34 человека умерли после употребления суррогатного алкоголя в Оренбургской области. Число пострадавших достигло 67 человек, 24 из них находятся под наблюдением врачей, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«Известно о 67 пострадавших от суррогатного алкоголя. 24 человека госпитализированы, 11 из них в удовлетворительном состоянии, у двоих состояние средней тяжести. Семеро пострадавших в тяжелом состоянии, четверо на ИВЛ», – говорится в сообщении.

Шестерых отравившихся уже выписали из больницы. Еще девять человек проходят лечение амбулаторно. Всего медики выявили семь очагов отравления поддельным алкоголем, в котором нашли высокое содержание метилового спирта.

Полиция нашла еще один склад с контрафактным алкоголем на востоке региона. Там изъяли 11 металлических бочек в 200 литров со спиртосодержащей жидкостью и более 1000 литров разлитого по таре суррогата. Пробы жидкости отправили экспертам.

Следователи установили уже девять подозреваемых по делу о распространении поддельного алкоголя. Все они задержаны и официально взяты под стражу.

Ранее сообщалось о 10 насмерть отравившихся суррогатным алкоголем в трех районах Оренбуржья. Число жертв и пострадавших от поддельных напитков постоянно растет. Расследованием занимается центральный аппарат Следственного комитета РФ. Уголовные дела возбуждены по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и сбыт небезопасных товаров, повлекшее смерть людей), п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (оборот немаркированной продукции), ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (незаконный оборот спиртосодержащей продукции).

Оренбург, Наталья Рязанова

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