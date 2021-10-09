Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области снова выросло

Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области достигло 26. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего от алкогольных напитков, в составе которых нашли метанол (в некоторых концентрация опасного вещества в несколько раз превышала смертельную дозу), пострадали 54 человека. Все они – жители Яненского, Домбаровского и Адамовского районов на востоке Оренбуржья. Первые отравившиеся контрафактным алкоголем поступили в больницу в ночь на 7 октября. Тогда сообщалось о 14 жертвах. Сейчас их уже 26. По словам представителей оренбургского минздрава, увеличение числа погибших произошло среди тех, кого госпитализировали в состоянии комы.

По факту массового отравления людей паленым алкоголем возбуждено 6 уголовных дел. Правоохранители обнаружили базу в городе Орске, откуда суррогатные напитки распространялись по Оренбуржью. В ходе обыска изъято 1279 полулитровых бутылок с готовым продуктом, а также оборудование для изготовления поддельных напитков. Задержаны организатор нелегального производства, а так же распространители опасной продукции.

Оренбург, Игорь Юров

Оренбург. Другие новости 09.10.21

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