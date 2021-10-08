17 умерших: выросло число жертв отравления паленым алкоголем в Оренбуржье

Число умерших в результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области увеличилось до 17. Еще 16 человек находятся с отравлением в больнице. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона в своем телеграм-канале. Ранее сообщалось о 14 умерших.

Как отметила вице-губернатор – глава минздрава области Татьяна Савинова, в биологических жидкостях пострадавших и умерших нашли чистый метанол – смертельно ядовитое вещество. В некоторых случаях его концентрация в организме в 3-5 раз превышала смертельную дозу.

Все погибшие и пострадавшие – жители Яненского, Домбаровского и Адамовского районов на востоке Оренбуржья. Первые отравившиеся контрафактным алкоголем поступили в больницу в ночь на 7 октября.

По факту массового отравления людей паленым алкоголем возбуждено пять уголовных дел. Правоохранители обнаружили базу в городе Орске, откуда суррогатные напитки распространялись по Оренбуржью. В ходе обыска изъято 1279 поллитровых бутылок с готовым продуктом, а также оборудование для изготовления поддельных напитков, сообщало региональное управление Следственного комитета РФ.

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По подозрению в нелегальном производстве и сбыте суррогатной алкогольной продукции задержан 29-летний житель Орска. Также задержаны 60-летний житель села Акжарское Ясненского городского округа и 47-летняя жительница поселка Красночабанского Домбаровского района. Их подозревают в сбыте контрафактного алкоголя. Точное количество «паленки», реализованной населению, устанавливается. Власти просят местных жителей воздержаться от покупки алкогольной продукции не заводского производства.

Оренбург, Наталья Петрова

Оренбург. Другие новости 08.10.21

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