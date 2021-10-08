До 14 выросло число умерших после отравления алкоголем оренбуржцев

Еще трое отравившихся алкоголем оренбуржцев скончались в больницах региона. Число жертв суррогатного спиртного выросло до 14 человек, сообщила пресс-служба губернатора Оренбургской области в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось о десяти погибших, еще один человек находился в реанимации. На утро 8 октября число умерших достигло 14 человек. Еще 22 жителя Яненского, Домбаровского и Адамовского районов пожаловались на отравление после употребление спиртных напитков. Всех пострадавших доставили в больницы.

По данным властей, в крови погибших нашли дозу метанола, превышающую смертельный уровень. По предварительной информации, все отравившиеся покупали алкоголь в разных емкостях и употребляли его отдельно, не на массовом мероприятии. Среди погибших даже несколько супружеских пар.

Следственный комитет возбудил пять уголовных дел о продаже немаркированного алкоголя группой лиц (п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ), незаконном обороте алкогольной продукции в крупном размере (ч. 1 ст. 171.3 УК РФ) и сбыте небезопасных товаров, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Накануне были возбуждены два дела по статье 238 УК РФ.

Правоохранители нашли базу в городе Орске, откуда суррогатный алкоголь распространялся по области. При обыске изъято 1279 поллитровых бутылок с готовым продуктом, а также оборудование для изготовления поддельных напитков, сообщили в ведомстве.

«Установлена причастность к преступлению 29-летнего жителя Орска, организовавшего нелегальное производство и сбыт. Гражданин задержан, как и 60-летний житель села Акжарское Ясненского городского округа и 47-летняя жительница поселка Красночабанский Домбаровского района. Они сбывали спиртосодержащую продукцию потерпевшим», – рассказали в областном управлении СКР.

Прокуратура Оренбуржья организовала собственную проверку и взяла под контроль расследование уголовных дел.

Оренбург, Наталья Рязанова

Оренбург. Другие новости 08.10.21

Не тянут даже на неуд: поселения вокруг столицы Крыма тонут в мусоре. / Американская АПЛ столкнулась с неопознанным объектом. / Боевики в Сирии готовят провокации с химоружием. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»