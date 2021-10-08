Отравление поддельным алкоголем: уже 18 жертв, задержаны еще трое подозреваемых в сбыте суррогата

Увеличилось число умерших и пострадавших от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области. В пресс-службе губернатора региона сообщили, что скончались 18 человек, еще столько же пострадали. Ранее сегодня стало известно о 17 погибших и 16 пострадавших. Со вчерашнего вечера число жертв массового отравления палеными спиртными напитками выросло на 7.

В настоящее время в больницах Орска, Ясного и Адамовки проходят лечение 15 пострадавших. Состояние двух из них врачи оценивают как крайне тяжелое, пациенты подключены к аппаратам ИВЛ.

В результате инцидента пятеро детей стали сиротами. В селе Акжарское контрафактным алкоголем насмерть отравились супруги, у них осталось пятерых детей. Сейчас дети находятся под опекой тети. Власти окажут семье всю необходимую помощь.

По уголовному делу об отравлении людей алкогольными суррогатами задержаны еще трое подозреваемых, информирует региональное управление Следственного комитета РФ. Таким образом, число подозреваемых по резонансному делу достигло 6.

«По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц), задержана 50-летняя жительница села Джасай Адамовского района», – говорится в сообщении. В ее доме следователи изъяли 132 бутылки со спиртосодержащей жидкостью.

Еще двое подозреваемых в причастности к производству и распространению опасной для жизни алкогольной продукции задержаны в городе Орске. Ими оказались местные жители 35-ти и 34-х лет – родственники ранее задержанного основного фигуранта дела, 29-летнего орчанина. Мужчине вменяют организацию нелегального производства и сбыт суррогатного алкоголя.

Следствие готовит ходатайство в суд об избрании всем шестерым задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.

Массовое отравление паленым алкоголем зафиксировано в трех районах восточного Оренбуржья – Яненском, Домбаровском и Адамовском. Первые пострадавшие появились в среду, 6 октября. В поселке Красночабанский Домбаровского района от отравления суррогатами тогда пострадали 7 человек, четверо из них погибли. В течение суток число жертв выросло до 8.

В организме умерших и пострадавших обнаружили метанол – смертельный яд. Его концентрация в некоторых случаях превышала смертельную дозу в 3-5 раз.

По последним данным, по факту массового отравления людей «паленкой» возбуждено шесть уголовных дел.

Накануне правоохранители обнаружили склад в городе Орске, откуда суррогатные напитки распространялись по Оренбуржью. В ходе обыска изъято 1279 поллитровых бутылок с готовым продуктом, а также оборудование для изготовления поддельных напитков. Меж тем у полиции нет уверенности, что закрытая база в Орске была единственной в регионе – расследование продолжается, отметили в пресс-службе главы области.

В целях предотвращения новых смертельных отравлений в городах на востоке Оренбургской области полиция и сотрудники местных администраций проводят рейды по торговым точкам и изымают нелицензированную алкогольную продукцию. Власти призывают население не покупать и не употреблять контрафактный алкоголь.

Оренбург, Наталья Петрова

Оренбург. Другие новости 08.10.21

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