Рост продолжается: число заболевших коронавирусом в России превысило 8 млн

В России продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией: второй день подряд регистрируется больше 34 тысяч новых заболевших. За последние сутки в стране выявлено 34 325 случаев заражения Covid-19 – это новый максимальный показатель за все время пандемии, а общее число заболевших превысило 8 млн, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с инфекцией. Суточная смертность от коронавируса держится вблизи отметки в 1000 летальных исходов. За минувший день зарегистрировано 998 смертей среди больных ковидом, а всего инфекция унесла жизни 224 310 россиян.

Больше всего новых заразившихся зафиксировано в Москве – 6 823. В топ-5 регионов по числу новых случаев Covid-19 по-прежнему входят Санкт-Петербург (+3097), Московская (+2768), Самарская (+915) и Нижегородская (+715) области.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 027 012 случаев коронавируса, говорится в сообщении оперштаба. Темп прироста заболеваемости остается на отметке 0,43%.

Отметим, что российская столица удерживается лидерство по числу смертей от ковида за сутки – в Москве за вчерашний день скончались 69 пациентов. На втором месте в антирейтинге – Санкт-Петербург, где за последние 24 часа зарегистрировано 67 летальных исходов, третье место разделили Краснодарский край и Нижегородская область – по 38 умерших.

В то же время за сутки в стране полностью выздоровел 16 431 пациент с Covid-19, а за весь период эпидемии – 7 017 055.

По информации Роспотребнадзора, всего в стране проведено свыше 201,2 млн лабораторных исследований на новый коронавирус, в том числе 551 тыс. – за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 1 674 690 человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 18.10.21

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