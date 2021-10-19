В Петербурге вводят QR-коды для посещения театров, кафе и фитнес-залов

Власти Санкт-Петербурга ужесточили антиковидные ограничения в связи с подъемом заболеваемости Covid-19. В городе в три этапа вводятся QR-коды для посещения общественных и культурных мероприятий, фитнес-залов и заведений общепита. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщает пресс-служба городской администрации.

Согласно документу, с 1 ноября доступ посетителей на конгрессно-выставочные, спортивные и физкультурные мероприятия численностью более 40 человек будет возможен только при наличии QR-кода о вакцинации от коронавирусной инфекции или перенесенном заболевании, а также при наличии справки о медотводе от прививки. При этом вводится запрет на посещение театров, кинотеатров, цирков, музеев, выставок, концертных залов для детских и подростковых групп, говорится в сообщении.

С 15 ноября QR-коды нужно будет предъявлять при посещении фитнес-центров, бассейнов, театров, цирков, концертных залов, кинотеатров, музеев, выставок, а также на церемонии торжественной регистрации брака.

С 1 декабря это требование вводится для посетителей кафе, баров, ресторанов, объектов розничной торговли (кроме аптек, АЗС, продовольственных магазинов и магазинов, реализующих товары первой необходимости, а также магазинов, не имеющих зала обслуживания). Также QR-код будет необходим при размещении в домах отдыха. В то же время для заселения в гостиницы сертификат о вакцинации не потребуется.

Кроме того, с 1 ноября работодатели должны будут перевести на дистанционный режим работы сотрудников в возрасте старше 60 лет, если у них нет QR-кода и справки о медотводе от вакцинации.

Также с 1 ноября численность участников массовых мероприятий, которые можно проводить без согласования, сокращается с 75 до 40 человек.

С 1 по 3 ноября исполнительные органы власти Петербурга должны будут перевести на удаленку всех сотрудников за исключением тех, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для работы организации. Работодателям рекомендовано организовать работу сотрудников в эти дни аналогичным образом. Напомним, что случаю празднования Дня народного единства 4-7 ноября объявлены нерабочими днями.

Надо отметить, что по сравнению с началом октября суточная заболеваемость коронавирусом в Северной столице выросла более чем в полтора раза. Если в начале месяца регистрировалось порядка 1,9-2,2 тыс. случаев заражения Covid-19 в сутки, то в последние три дня в городе выявляют более 3 тыс. заболевших ковидом.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 18.10.21

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