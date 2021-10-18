Каникулы с ограничениями: что нужно знать, собираясь в Москву, Питер, Калининград или Казань

На осенние каникулы многие уральцы поедут со своими детьми по городам России. Но в этом году отпуск осложняется постоянно вводимыми новыми ограничениями. «Новый День» собрал информацию о самых популярных у свердловчан направлениях: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани и других. Где-то без QR-кода не пустят даже в отель.

Как ранее рассказал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, среди популярных российских направлений на 1-7 ноября: обе российские столицы, Краснодарский край, Калининград и Казань. Именно эти регионы мы проанализировали с точки зрения ограничений. На сегодняшний день, 18 октября, ситуация следующая:

Москва

Удивительно, но в столице на сегодняшний день едва ли не самые мягкие ограничения. С августа здесь отменили посещение ресторанов и других заведений по QR-кодам, поэтому в городе можно спокойно поесть, сходить в театр, музей и в другие культурные учреждения. Единственное, о чем нужно помнить:

Действует масочный режим;

Если вы собираетесь на концерты, то знайте, что посещение «концертных, развлекательных, зрелищных, спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек» приостановлено;

Московская область

В Московской области правила немного иные. В частности, у непривитых могут возникнуть проблемы при заселении в отель. По действующим правилам для бронирования гостиницы более, чем на три дня, потребуется: сертификат о вакцинации, либо справка о наличии антител, либо свежий ПЦР-тест. Также в области:

Введен масочно-перчаточный режим.

Разрешены мероприятия под открытым небом, если количество зрителей составляет до 500 человек.

Разрешены мероприятия в закрытых помещениях, если количество зрителей составляет до 50 человек.

Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге до сих пор действует запрет на работу заведений общепита по ночам, так что поесть ночью будет проблематично, хотя можно заказать доставку. Театры и другие культурные учреждения заполняются не более чем на 75%, поэтому о билетах позаботьтесь заранее. В кинотеатрах ограничение – 50% зала.

На текущий момент действуют еще два правила, но пока они актуальны до 31 октября. Будут ли продлены, зависит от властей. Итак, до 31 октября приостановлено проведение спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий численностью более 75 человек. И на тот же период вводится максимально допустимое количество посетителей культурных мероприятий в цирках, театрах, концертных залах – не более 1500 человек.

Помимо этого, в Санкт-Петербурге, по данным оперштаба, запрещено проведение индивидуальных экскурсий, а также групповых экскурсий с численностью группы более 20 посетителей. Введено ограничение в 50% по присутствию посетителей на экскурсионном судне.

Ленинградская область

Ленинградская область условно поделена на красную, желтую и зеленую зоны. От того, в какой зоне находится интересующий вас город, будут зависеть и правила. Единственное, для всех общее: масочный режим, а также с 15 ноября 2021 года посещение мероприятий будето доступно только по QR-коду или отрицательному ПЦР-тесту. То же касается предприятий сферы услуг. Кроме того, в области во многих торговых центрах запрещена работа детских комнат, либо они работают с ограничениями по посещаемости. Есть ограничения на проведение массовых мероприятий. При выборе города лучше смотреть актуальную информацию на сайтах администраций или оперштабов.

Калининград

В Калининграде туристов ждет еще больше ограничений. Здесь уже запрещено селить в отели детские группы, которые приезжают из других регионов с целью туризма. Кроме того, запрещены автобусные групповые экскурсии с участием не вакцинированных граждан, либо не имеющих отрицательный ПЦР-тест.

Запрещены банкеты и работа общепита по ночам. С 8 октября по всей Калининградской области в рестораны, кафе и бары разрешено пускать только с сертификатом о вакцинации, либо со свежим ПЦР-тестом, либо со справкой из больницы. В торговые центры не пускают несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Детские комнаты закрыты, аттракционы не работают, в том числе и на открытом воздухе.

А также:

Проведение массовых спортивных, культурных, развлекательных, публичных мероприятий возможно только при наличии у посетителей сертификата о вакцинации, справки о наличии антител или отрицательного ПЦР-теста.

Приостановлено проведение досуговых мероприятий в сфере культуры и спорта с числом участников более 50 человек.

Запрещена организация фан-зон при проведении спортивных мероприятий.

Ограничение загрузки кинотеатров не более 70%.

Казань и Татарстан

В Казани и всей республике тоже введены QR-коды, без которых не пустят ни в рестораны, ни в увеселительные и развлекательные заведения, коды действуют и в сфере услуг. Крупные торговые центры тоже пускают только с сертификатом или справкой, на небольшие (до 400 кв метров) запрет не распространяется. Общепит по ночам не работает. Если в отелях есть хотя бы один непривитый сотрудник, то гостиницу можно заполнять не более, чем на 50%. 100% загрузки разрешены там, где все работники вакцинированы.

Работа культурных, спортивных заведений и мероприятий разрешена при условии заполняемости не более 50%, но не более 500 человек.

Разрешается проводить мероприятия при заполняемости зрительного зала не более 70% мест при условии 100% вакцинации всех сотрудников.

Краснодарский край

В Сочи и Краснодарском крае по-прежнему действует ограничение при заселении в отель. Напомним, еще с 1 августа гостиницы пускают только привитых от коронавируса постояльцев. Также можно предоставить справку о наличии антител или отрицательный ПЦР-тест (и позднее вакцинироваться). Общепит не работает с 00:00 до 07:00. Закрыты фудкорты и детские комнаты в торговых центрах. Кинотеатры, музеи, выставки работают с заполняемостью не более 50%. Запрещено проводить мероприятия более чем с 500 посетителями.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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