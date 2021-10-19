Россия обновила антирекорд по смертям пациентов с Covid-19

В России зафиксирован новый максимум по смертям от коронавируса – за сутки зарегистрировано 1015 летальных исходов, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией. Прежний антирекорд суточной смертности был установлен 16 октября, когда скончались 1002 человека. Общее количество умерших от Covid-19 в стране достигло 225 325.

За минувший день в России выявлено 33 740 новых случаев заражения коронавирусом – это на 1,7% меньше чем накануне (34 325), следует из данных оперативного штаба.

В тройку регионов – лидеров по числу инфицированных за сутки по-прежнему входят Москва, где выявили 5700 новых заболевших, Санкт-Петербург с суточным приростом инфицированных в 3220 случаев и Подмосковье (2955 заразившихся, это антирекорд с начала пандемии). Высокий прирост числа заражений продолжает регистрироваться в Самарской (921 новых пациентов) и Нижегородской (715 инфицированных) областях.

«Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 060 752 случая коронавируса в 85 регионах», – говорится в сообщении оперштаба. Темп прироста заболеваемости снизился с 0,43% до 0,42%.

Надо отметить, что в Москве зарегистрировано самое большое количество ковидных смертей за сутки – 73. В Петербурге скончались 68 пациентов, в Краснодарском крае – 40. Эти три региона возглавили антирейтинг по числу летальных исходов от Covid-19 за минувший день.

При этом в России за сутки излечились от ковида 23 426 человек, а с начала пандемии – 7 040 481.

По данным Роспотребнадзора, всего в стране проведено свыше 201,6 млн лабораторных исследований на новый коронавирус, в том числе 408 тыс. – за последние сутки. Под наблюдением врачей остаются 1 706 328 человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 19.10.21

В Севастополе выявляемость коронавируса превысила 300 случаев в сутки. / Депутат предложил провести лотерею среди привитых от Covid-19 екатеринбуржцев. / В Екатеринбурге от коронавируса привились 38% взрослых горожан. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»