В Орловской области закончились койки для пациентов с Covid-19

В Орловской области на сегодняшний день не осталось свободных коек для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков во время прямого эфира в инстаграме, отметив, что сейчас прилагаются все усилия, чтобы решить проблему с нехваткой коечного фонда.

Губернатор уточнил, что было подготовлено1854 ковидных коек, но на данный момент «свободных уже нет». «Это вызывает серьезные опасения», – сказал он. Глава региона при этом отметил, что ввод новых коек связан со сложностями с кислородным оборудованием, дополнительным медицинским персоналом и медикаментами.

По словам Коычкова, статистика заболеваемости коронавирусом продолжает расти, рост числа заражений регистрируется во всех возрастных группах. Среднесуточный показатель заболеваемости на 100 тыс. населения в регионе за неделю вырос с 25,3 до 30,4, добавил он. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции, по его словам, составляет 1,15. На аппаратах ИВЛ находятся 86 пациентов.

По информации регионального оперштаба, за минувшие сутки в области выявлено 248 новых случаев Covid-19, общее число заболевших достигло 49 840, из них 1036 скончались.

Накануне в регионе введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан – государственных и муниципальных служащих, работников социальной сферы и сферы услуг. Также в Орловской области с 18 октября запрещены массовые мероприятия. Помимо этого, власти ввесли запрет на посещение несовершеннолетними культурно-развлекательных, торговых центров, а также других мест массового скопления без сопровождения взрослых. Добавим, что в 1 по 14 ноября все школы области уйдут на каникулы.

Орел, Наталья Петрова

Орел. Другие новости 19.10.21

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