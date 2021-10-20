В России установлен новый суточный максимум смертности от коронавируса

В России обновлен антирекорд смертности от коронавируса. По данным оперштаба по борьбе с инфекцией, за минувшие сутки в стране зарегистрировано 1028 смертей пациентов с Covid-19, что на 13 больше, чем накануне. Второй день подряд показатель суточной смертности от ковида держится выше отметки 1000 случаев. Всего за все время пандемии в стране от коронавируса скончались 226 353 человека.

Также снова выросло число новых случаев заражения Covid-19. Суточный прирост заболевших составил 34 073 человека – это на 1% больше, чем днем ранее (33 740). Общее число заразившихся достигло 8 094 825.

Пятерка регионов с самым большим количеством новых случаев инфицирования не меняется вот уже который день подряд. На первом месте – Москва с 5 847 заболевшими, далее идут Санкт-Петербург (3 274), Подмосковье (2590), Самарская (930) и Нижегородская (728) области.

В российской столице при этом зафиксирована наибольшая суточная смертность от Covid-19 – 76 летальных случаев. В число регионов – лидеров по числу ковидных смертей за последние 24 часа также вошли Санкт-Петербург (62 умерших пациента) и Нижегородская область (40).

За сутки в стране полностью выздоровели 25 231 больных Covid-19, а за весь период – 7 065 712.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии проведено свыше 201,1 млн лабораторных исследований на новый коронавирус, в том числе 512 тыс. – за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 1 738 781 человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 20.10.21

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