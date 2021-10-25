«Всё вернется на круги своя»: врач заявил о бессмысленности длительных локдаунов

Врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибири» Андрей Поздняков заявил, что длительные локладуны, в том числе в школах и детсадах, не окажут долгосрочного эффекта в борьбе с пандемией коронавируса из-за его высокой заразности.

Эксперт сослался на все больше появляющиеся данные о том, что ковид, особенно его дельта-штамм, это прорывная инфекция, которая прорвется в любую щель и со временем «охватит всех, кто с ним не соприкасался», а тех, кто переболел, «будет повторно инфицировать», передает РИА «Новости».

«По этой причине любые варианты локдаунов на глобальном уровне и длительные по времени бессмысленны», – полагает Поздняков.

В то же время инфекционист заявил об эффективности временного «детского» локлауна в целях снижения темпов распространения инфекции или разгрузке стационаров и поликлиник. Однако «после его окончания все вернется на круги своя», – резюмировал он.

Добавим, что в шести регионах России с 25 октября начались нерабочие дни, введенные местными властями. В списке – Самарская, Нижегородская, Новгородская, Воронежская, Курская области и Пермский край. В этих регионах нерабочие дни продлятся с 25 октября до 7 ноября.

В шести субъектах РФ вводится система QR-кодов для посещения общественных мест – театров, кинотеатров, торговых центров, фитнес-центров. Кроме того, приостановлена деятельность практически все предприятий и организаций (в каждом из этих регионов свой список) за исключением медучреждений, аптек, продовольственных магазинов, органов государственной власти и местного самоуправления. Режим самоизоляции будут должны соблюдать пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями. Предприятиям рекомендовано перевести часть сотрудников на удаленку. Школьников и студентов рекомендовано отправить на каникулы.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях на территории страны с 30 октября по 7 ноября в целях недопущения дальнейшего распространения Covid-19. При этом регионам разрешено вводить нерабочие дни досрочно и продлевать их после 7 ноября в случае необходимости.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 25.10.21

Вирусолог: пик заболеваемости Covid-19 придется на декабрь. / Медики сообщили о росте числа москвичей с тяжелой формой коронавируса. / В Севастополе наметилась тревожная тенденция по смертности от ковида. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»