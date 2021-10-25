Гинцбург призвал к сохранению QR-кодов до 80% вакцинации россиян

Директор Центра имени Гамалеи (разработчик вакцины от коронавируса «Спутник V») Александр Гинцбург заявил о необходимости сохранения системы QR-кодов о вакцинации от Covid-19, введенной во многих регионах России, до того, как вакцину получат большинство жителей России. По его мнению, жесткий контроль за наличием QR-кодов заставит население привиться в течение двух месяцев.

«Пока не менее 80% не провакцинируются, надо держать эту жесткую дистанцию между вакцинированными и невакцинированными путем QR-кодов», – цитирует Гинцбурга ТАСС. По его словам, такой подход продемонстрировал эффективность во многих странах мира, где вводились ограничения для непривитых граждан на посещение общественных мест.

Гинцбург выразил мнение, что при жестком контроле за наличием QR-кодов большинство россиян в течение двух месяцев пройдут вакцинацию.

Если «это будет спустя рукава и не будет жестких границ» между вакцинированными и невакцинированными, то постоянные волны коронавируса продолжатся, предупредил он.

По данным федерального оперштаба по борьбе с Covid-19 на 22 октября, уровень коллективного иммунитета в России достиг 45,7%. Полностью привиты свыше 49,1 млн человек, первый компонент вакцины получили более 53,5 млн.

Сегодня стало известно, что еще три региона России расширили или вводят QR-коды о вакцинации или о перенесшем заболевании для посещения общественных мест. Речь идет о Якутии, Мурманской области и Калмыкии.

Так, в Якутии коды начнут действовать с 25 октября для посещения фитнес-клубов, спортзалов, бассейнов и других спортивных объектов. А с 1 ноября система QR-кодов начнет работать для предприятий общепита. С 20 октября без кодов в Якутии нельзя посетить театры, музеи, концертные залы и другие учреждения культуры.

В Мурманской области QR-коды вводят с 30 октября для посещения кафе и ресторанов, а также учреждений культуры.

Власти Калмыкии объявили о введении с 1 декабря системы QR-кодов для посещения общепита, музеев, салонов красоты и непродовольственных магазинов площадью более 100 квадратных метров.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 25.10.21

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