Дети в России болеют Covid-19 чаще и тяжелее из-за дельта-штамма

Дельта-штамм коронавируса стал доминирующим и изменил возрастную статистику по заболевшим. Теперь дети стали болеть чаще в и с более тяжелой форме, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ, профессор Владимир Чуланов.

«В прошлом году дети переносили заболевание в основном в легкой форме, а часто и бессимптомно. Сейчас ситуация поменялась на 180 градусов: дети не просто заболевают, а переносят тяжело, и госпитализации детей и подростков сейчас происходят в разы чаще», – сказал Чуланов в беседе а «Интерфаксом».

Вместе с тем выявленные прежде группы риска остаются актуальными. Чаще всего осложнения развиваются у россиян старше 60 лет, и врачи не всегда успевают помочь.

«Люди старше 60 лет остаются в группе высочайшего риска. Как и те, кто, к примеру, не может сделать прививку по объективным медицинским противопоказаниям. И каждый кто принимает решение вакцинироваться, защищает не только себя, но и своих близких и окружающих», – напомнил инфекционист.

Как сообщал «Новый День», сербские врачи также обеспокоены числом детей с Covid-19, которым требуется госпитализация. Кроме того, В Белградском институте матери и ребенка зафиксировали два случая инсультов у маленьких пациентов на фоне коронавируса. Одному из детей было всего два года.

Напомним, Минздрав РФ анонсировал появление детской вакцины к концу октября. Препарат проходит финальную стадию экспертизы, после чего документы отправятся на утверждение в министерство.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 25.10.21

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