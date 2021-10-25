Снова антирекорд: число новых заболевших ковидом в России приблизилось к 38 тысячам

В России продолжился рост суточной заболеваемости после небольшого снижения числа выявленных случаев заражения, зафиксированного накануне. По данным федерального оперштаба по борьбе с инфекцией, за минувший день в стране зарегистрировано 37 930 заболевших, что является новым максимумом за все время пандемии. За сутки подтверждено 1069 летальных исходов – это на три меньше вчерашнего показателя. Седьмой день подряд суточная смертность превышает 1000 случаев.

Больше всего новых случаев заражения вновь зафиксировано в Москве (7 778 заболевших), Подмосковье (3 127), Санкт-Петербурге (2 693), Самарской (1184) и Нижегородской (769) областях. При этом Московская область перегнала Северную столицу по числу инфицированных за сутки.

Всего в России на сегодняшний день подтверждено 8 279 573 случая коронавируса в 85 регионах. Темп прироста заболеваемости вырос до 0,46%.

Российская столица по-прежнему лидирует по показателю суточной смертности от ковида. За последние 24 часа в Москве зарегистрировано 83 летальных исхода, в Петербурге – 65. Еще одним лидером антирейтинга стала Нижегородская область, где за сутки скончались 42 пациента с Covid-19. Общее число жертв коронавируса в стране достигло 231 669 человек.

За последние сутки в стране полностью излечились от ковида почти вдвое меньше, чем заболели, – 20 690 человек. За весь период выздоровели 7 186 611 человек.

По информации Роспотребнадзора, с начала эпидемии в России проведено свыше 205,3 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе за минувший день – 594 тыс. Под медицинским наблюдением остаются 1 867 569 человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 25.10.21

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