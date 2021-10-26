В Роспотребнадзоре назвали причины отказа в QR-коде переболевшим Covid-19

Замруководителя Роспотребнадзора по Тульской области Марина Безбородова рассказала, почему не у всех перенесших коронавирус появляется QR-код на портале госуслуг.

По словам эксперта, для того, чтобы на сайте появилась отметка о заболевании мало сдать положительный ПЦР-тест в платной клинике. Сдать тест и получить результаты – не то же самое, что поставить диагноз, подчеркнула она в интервью изданию Myslo.

«Диагноз ставит врач, поэтому чтобы появилась отметка на госуслугах, необходимо обратиться к врачу, который должен подтвердить диагноз», – пояснила Безбородова.

Чиновница добавила, что коммерческие клиники передают в Роспотребнадзор данные о положительных тестах на ковид, после чего ведомство передает эти сведения в поликлинику, а заболевшему предписывает соблюдать карантин. Однако полученные данные не вносятся в медицинские карты. «Это может сделать только врач, если к нему обратится пациент», – объяснила Безбородова.

По этой причине нужно обращаться к врачу при положительном ПЦР-тесте даже с легкими симптомами, подчеркнула специалист.

Медик вносит диагноз в историю болезни в различной кодировке в зависимости от тяжести течения Covid-19.

Тула, Наталья Петрова

Тула. Другие новости 26.10.21

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