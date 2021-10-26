Более 1100 жертв: в России обновлен антирекорд по суточной смертности от коронавируса

В России установлен новый антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки с начала пандемии – зарегистрировано 1106 летальных исходов, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Общее число смертей достигло 232 775.

За минувший день было выявлено 36 446 новых заразивших. Всего на сегодняшний день в стране зафиксировано 8 316 019 случаев Covid-19. Накануне показатель суточной заболеваемости обновил максимум, составив 37 930 случаев инфицирования.

В Москве выявлено 6074 новых заболевших, в Подмосковье – 2930, в Санкт-Петербурге – 2735. В пятерку регионов по числу заразившихся за сутки также вошли Самарская области с 1278 случаями и Нижегородская области, где диагноз подтвержден у 762 человек.

В российской столице при этом зафиксирован самый большой показатель суточной смертности больных Covid-19 – скончались 86 человек. В Петербурге жертвами инфекции стали 72 человека, в Краснодарском крае – 40. В остальных российских регионах число летальных исходов варьируется от одного до 39.

За вчерашний день в России выписаны после выздоровления 26 973 пациента, за весь период пандемии – 7 213 584.

По данным Роспотребнадзора, всего в стране проведено свыше 205,7 млн лабораторных исследований на новый коронавирус, в том числе 414 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 890 069 человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 26.10.21

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