Коронавирус назвали пусковым фактором для деменции и болезни Альцгеймера

Коронавирусная инфекция может быть пусковым фактором для развития деменции и впоследствии болезни Альцгеймера, если у пациентов уже была предрасположенность к ним, то есть имелись минимальные изменения в головном мозге. Об этом заявила заведующая лабораторией нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Пирогова, врач-невролог Элен Мхитарян.

«Не сам ковид приводит к деменции, <...> если у пациента были изменения какие-то минимальные, то нужен пусковой фактор, в данном случае коронавирус и является пусковым фактором», – сказала медик на круглом столе «Восстановление после COVID-19. Как минимизировать последствия болезни и провести грамотную реабилитацию?" (цитата по ТАСС).

Специалист обратила внимание на американское исследование, которое показало, что в США за прошлый год умерли на 42 тысячи пациентов с болезнью Альцгеймера (или на 16%) больше, чем умирает ежегодно.

При этом, по ее словам, в Штатах резко, в два раза, выросло число пациентов с болезнью Альцгеймера. «То есть он (коронавирус – прим. ред.) является таким пусковым фактором, то есть не сам ковид вызывает болезнь Альцгеймера, но просто является провоцирующим фактором», – резюмировала Мхитарян.

Врач рекомендовала обязательно обращаться к врачу в случае появления после ковида каких-либо значимых нарушений, передает РИА «Новости».

Москва, Наталья Петрова

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