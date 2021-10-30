В Центре имени Гамалеи объяснили, почему привитые могут заразиться ковидом

Гендиректор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург пояснил, почему даже привитые от коронавируса могут заразиться штаммом «дельта», который сейчас активно распространяется по территории России. По его словам, клетки памяти у вакцинированных при дельта-штамме не успевают срабатывать.
Титр антител у привитого человека, как правило, падает через 6-8 месяцев, однако сохраняются клетки памяти, сообщил Гинцбург. Однако они начинают вырабатывать антитела на 2-4 день после заражения, что уже поздно, пояснил академик.
По его словам, «дельта»-штамм изменил характер взаимодействия с клетками и существует внутри клеток. «Вирус успевает проникнуть в клетки на фоне низкого уровня антител», – приводит слова Гинцбурга РИА «Новости».
По его мнению, чтобы в крови постоянно был высокий уровень антител, необходимо ревакцинироваться раз в полгода.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что не больше 2% привитых заражаются Covid-19. По ее словам, среди вакцинированных почти нет умерших.
Москва, Наталья Петрова
Москва. Другие новости 30.10.21
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