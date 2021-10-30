В России обновился суточный максимум заболевших коронавирусом

В России за минувшие сутки выявлен 40 251 новый случай заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией. Это на 1% больше, чем накануне (39 849), и новый антирекорд с начала пандемии. Общее количество заболевших достигло 8 472 797. Число умерших от ковида возросло на 1 160. Показатель суточной смертности немного снизился – днем ранее было зафиксировано ни три летальных исхода больше. За все время скончалось 237 380 человек.

Больше всего новых заразившихся, как и прежде, выявлено в Москве – 7267, в Санкт-Петербурге – 3578, а также в Подмосковье (2680), Самарской (1405) и Нижегородской (815) областях.

В российской столице при этом зарегистрировано наибольшее число новых ковидных смертей – 97. В Петербурге скончались 76 пациентов, в Краснодарском крае – 43.

За сутки в России выписаны 28 909 выздоровевших после коронавирусной инфекции, за все время – 7 331 424. В частности, в Москве излечились 5506 человек, в Подмосковье – 3088, в Петербурге – 2604.

По данным Роспотребнадзора, с начала эпидемии проведено свыше 208,4 млн исследований на новый коронавирус, в том числе 742 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 947 362 человека.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 30.10.21

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