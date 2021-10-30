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Суббота, 30 октября 2021, 14:44 мск

Новости Пандемия коронавируса

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Минздрав призвал использовать «Спутник Лайт» только для ревакцинации

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» должна использоваться только при повторной вакцинации. По словам министра, сегодня выйдут соответствующие изменения в методических рекомендациях по вакцинации. Об этом Мурашко заявил в ходе рабочей поездки по Владимирской области.

«В связи с тем, что штамм дельта идет, обязательно сегодня выйдут изменения в методические рекомендации по вакцинации, где будет написано: «Спутник Лайт» использовать только для повторной вакцинации», – цитирует министра ТАСС.

Как подчеркнул Мурашко, для первой прививки по-прежнему рекомендуется использовать зарегистрированные в России двухкомпонентные вакцины от коронавируса.

Накануне президент России Владимир Путин поручил министру здравоохранения РФ и его заместителям отправиться в регионы с наиболее неблагополучной ситуацией по коронавирусу для оказания медикам методической и другой необходимой помощи. В субботу глава Минздрава работает во Владимирской области.

Напомним, вакцина «Спутник Лайт» Центра имени Гамалеи была зарегистрирована в мае. В августе препарат разрешили для иммунизации лиц старше 60 лет. «Спутник Лайт» является первым компонентом антиковидной вакцины «Спутник V».

Москва, Наталья Петрова

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