Новый антирекорд: в России за сутки коронавирусом заболели почти 41 тыс. человек

В России зафиксирован новый антирекорд по суточной заболеваемости коронавирусом. По данным оперштаба по борьбе с инфекцией, за прошедшие сутки выявлено 40 993 случая заражения Covid-19 – это новый максимум заболевших с начала пандемии. Второй день подряд в стране регистрируется больше 40 тыс. новых случаев заражения. Общее число заболевших достигло 8 513 790.

За последние 24 часа зарегистрировано 1158 смертей от коронавируса, что на два летальных исхода меньше, чем накануне (1160). Всего в России жертвами ковида стали 238 538 человек, сообщает оперштаб.

Пятерка регионов – лидеров по количеству новых случаев Covid-19 не меняется. На первом месте – Москва (7603), далее идут Санкт-Петербург (3597), Подмосковье (2737), Самарская (1458) и Нижегородская (799) области. Еще в трех регионов выявляемость заболевания выше отметки 700 случаев – Воронежская область (793) Крым (712 заболевших), Свердловская область (711). В остальных регионах суточная заболеваемость колеблется от 18 случаев, как в Ненецком автономном округе, до 697, как в Пермском крае.

Наименьшие темпы прироста заболеваемости отмечены в Калмыкии – 0,17%, на Камчатке (0,21%), а также в Ямало-Ненецком АО и Тыве – 0,26%. В целом по стране темп прироста составил 0,48%.

За сутки в стране полностью выздоровели 27 115 человек с диагностированным ковидом, за весь период – 7 358 539.

По информации Роспотребнадзора, с начала пандемии проведено свыше 209,1 млн лабораторных исследований на новый коронавируса, в том числе за последние сутки – 689 тыс. Под медицинским наблюдением остаются 1 981 163 человека.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 31.10.21

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