В России третий день подряд выявили более 40 тыс. заболевших Covid-19

В России немного снизился суточный прирост заболевших коронавирусом, однако показатель остается выше отметки в 40 тысяч случаев заражения третий день подряд. За минувшие сутки выявлено 40 402 новых случая Covid-19, что на 1,4% меньше, чем накануне (40 993), следует из данных федерального оперштаба по борьбе с инфекцией. Всего на сегодняшний день в стране зафиксировано 8 554 192 случая коронавируса. Суточная смертность от ковида тоже незначительно снизилась: за последние 24 часа зарегистрировано 1155 летальных исхода. Это на три меньше, чем днем ранее (1158). Общее число жертв ковида в России достигло 239 693.

Больше всех новых случаев инфицирования выявлено в Москве – 7103. Заметный суточный прирост заболевших также наблюдается в Санкт-Петербурге – 3250 и Московской области – 2866. В пятерку регионов – лидеров по числу новых случаев Covid-19 по-прежнему входят Самарская область с 1504 заразившимися и Нижегородская области, где заболели 804 человека.

Самые низкие темпы прироста суточной заболеваемости наблюдаются в Калмыкии – 0,16%, на Камчатке – 0,2%, а также в Горном Алтае и в Тыве – 0,24%. В целом по России этот показатель снизился до 0,47%.

За сутки в России полностью излечились от ковида 23 187 человек, за все время пандемии – 7 381 726

По данным Роспотребнадзора, за весь период в стране проведено свыше 209,7 млн лабораторных исследований на новый коронавируса, в том числе за последние сутки – 570 тыс. Под медицинским наблюдением остаются 1 996 569 человек.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, число умерших коронавируса в мире сегодня превысило 5 млн, а общее число зарегистрированных случаев заражения достигло 246,7 млн.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 01.11.21

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