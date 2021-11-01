Роспотребнадзор назвал процент заражающихся ковидом полностью привитых россиян

После полной вакцинации коронавирусной инфекцией в России заражаются только от 2% до 5% россиян. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 24», отметив, что это «очень хороший показатель».

«Для российских вакцин сегодня показано в Российской Федерации заболевающих после полностью завершенной вакцинации [составляет] от 2% до 5%, не больше. Это очень хороший показатель», – сказала Попова.

Руководитель ведомства также сообщила, что среди перенесших коронавирус повторно заражаются не более 0,25%.

«У нас заболевает не более четверти процента от числа уже переболевших. Это очень невысокий процент», – сказала Попова.

По ее словам, в популяции есть небольшой процент людей с серьезными нарушениями системы иммунитета, и они могут заболеть повторно, «но, как правило, оно (заболевание – прим. ред.) не протекает очень тяжело».

Глава Роспотребнадзора вновь заявила, что из-за изменения вируса уровень коллективного иммунитета к Covid-19 должен быть не менее 80% взрослого населения, но он пока не достигнут. Достичь этого показателя «можно в первую очередь прививками, что сегодня и происходит: темпы вакцинации растут, и это хороший прогностический признак», – отметила Попова.

По данным сайта «Стопкоронавирус.рф», по состоянию на 29 октября уровень коллективного иммунитета в России составляет 46,8%. Полную вакцинацию прошли более 50,9 млн человек, первую прививку получили свыше 56,7 млн человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 01.11.21

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