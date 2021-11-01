Турция выпустит собственную вакцину от коронавируса

Турция запланировала до конца года начать производство своей вакцины от коронавирусной инфекции. Препарат под названием Turkovac анонсировал президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкий лидер заявил, что считает неприемлемым «вакцинальный национализм», когда даже вакцины, признанные Всемирной организацией здравоохранения, подвергаются дискриминации на международной арене.

«Надеюсь, мы сделаем нашу вакцину Turkovac доступной для всего человечества», – написал Эрдоган на своей странице в твиттере.

С начала пандемии в Турции выявили свыше 8 млн случаев заражения Covid-19, более 70 тысяч заболевших скончались. Турецкие власти одобрили применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в апреле 2021 года.

Анкара, Зоя Осколкова

Анкара. Другие новости 01.11.21

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