Вакцинированный ярославский губернатор заразился ковидом

Временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Михаил Евраев заразился коронавирусом. О положительном ПЦР-тесте он сообщил в своем инстаграме.

«Теперь буду работать из дома. Сегодня проведу с коллегами еженедельную оперативку. И еще несколько рабочих совещаний в онлайне», – написал глава региона.

Евраев при этом выразил надежду, что перенесет болезнь в легкой форме благодаря вакцинации. «В целом чувствую себя неплохо», – отметил он.

Ярославль, Наталья Петрова

Ярославль. Другие новости 02.11.21

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