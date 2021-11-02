Смертность от коронавируса за сутки в России установила новый антирекорд

В России зарегистрирован новый максимум смертей от коронавируса за сутки – 1178, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с инфекцией. Общее число летальных исходов достигло 240 871. Суточный прирост числа заболевших при этом оказался минимальным за шесть дней. За последние 24 часа в России выявлено 39 008 новых случаев заражения коронавирусом после того, как в предыдущие три дня в стране регистрировали больше 40 тыс. новых случаев ковида. Всего на сегодня в РФ зафиксировано 8 593 200 случаев Covid-19.

Наибольшая суточная заболеваемость коронавирусом по-прежнему наблюдается в Москве, где зарегистрировано 5736 новых заразившихся. На втором месте – Санкт-Петербург (3066 заболевших), на третьем – Московская область (2893). Далее идут Самарская область с 1547 инфицированными и Воронежская область, где ковидом заболел 801 человек. В остальных регионах суточный прирост заболевших составляет от 16 (Ненецкий АО) до 789 (Нижегородская область) человек.

Калмыкия остается регионом с наименьшим темпом прироста заболеваемости за сутки – 0,16%. В топ-3 по этому показателю также вошли Республика Алтай – 0,17% и Магаданская область – 0,2%. По России в целом темпы прироста заболевших снизились до 0,46%.

Больше всего новых ковидных смертей зафиксировано в Москве – 98, в Петербурге скончались 83 человека. Высокая суточная смертность от коронавируса регистрируется и в Подмосковье – 49 жертв.

В то же время за сутки полностью выздоровели 30 905 человек с диагнозом Covid-19, а всего с начала пандемии – 7 412 631.

По данным Роспотребнадзора, всего в стране проведено свыше 210,1 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 435 тыс. – за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 2 005 081 человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 02.11.21

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