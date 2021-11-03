Об антипрививочниках будут сообщать в следственные органы

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова выпустила предписание подведомственным территориальным органам сообщать в следственные органы и прокуратуру сведения о гражданах, участвующих в кампании против вакцинации от коронавируса. Особое внимание будет обращено на «врачей-антипрививочников». Об этом сообщает издание «Медвестник» со ссылкой на письмо Росздравнадзора, которое было направлено 1 ноября, – пишет РБК.

Отдельно предлагается обратить внимание на «врачей-антиваксеров», их предлагается наказывать по статьям о публичном распространении ложной общественно значимой информации, повлекшей тяжкие последствия.



В письме Росздравнадзора указано, что сотрудники ведомства должны будут сообщать в территориальные следственные органы и прокуратуру о гражданах, «деятельность которых имеет признаки правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрено статьями 207.1 и 207.2 Уголовного кодекса Российской Федерации», цитирует издание письмо.



Источник «Медвестника» рассказал, что письмо появилось после заседания оперативного штаба минздрава. На нем среди прочих вопросов обсуждались меры противодействия антипрививочному движению.

«Минздрав был настроен жестко», – отметил источник издания.



Как сообщает РБК, Статья 207.1 Уголовного кодекса описывает публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. Максимальное наказание по ней – до трех лет лишения свободы.

Статья 207.2 касается публичного распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшего тяжкие последствия. При наступлении смерти человека или тяжких последствий она предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.



В примечании к статье перечисляются обстоятельства, представляющие угрозу жизни и безопасности граждан.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 03.11.21

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