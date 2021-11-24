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Среда, 24 ноября 2021, 09:01 мск

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Прокурорам и следователям поступили данные о 37 антипрививочниках

Региональные отделения Росздравнадзора передали в прокуратуру и Следственный комитет информацию о 37 противниках вакцинации от коронавируса. Активным антиваксерам может грозить до пяти лет лишения свободы, если их действия стали причиной смерти людей.

1 ноября федеральный аппарат Росздравнадзора поручил представительствам в субъектах искать в соцсетях и СМИ людей, которые участвуют в антипрививочных кампаниях, и сообщать о них в правоохранительные органы. Особое внимание уделяется медицинским работникам. 83 региона отчитались в общей сложности о 37 антипрививочниках, пишут «Известия». Москва и Подмосковье на запрос газеты не ответили.

Больше всего антиваксеров оказалось в Карелии – 18. Помимо этого, противников вакцинации выявили в Ростовской (8), Волгоградской (5), Смоленской (2) областях, а также по одному в Санкт-Петербурге, Ленобласти, Якутии и Томской области. В остальных регионах антипрививочников не обнаружили.

Агитация против вакцинации от коронавируса может рассматриваться как нарушение статей 207.1 (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан) и 207.2 Уголовного кодекса (публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия). Наказание за эти деяния предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Москва, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

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