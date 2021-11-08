В России второй день подряд выявляют более 39 тыс. больных Covid-19

Официальная статистика по числу заболевших коронавирусом в России вновь пошла вверх после небольшого снижения накануне. За последние 24 часа в стране выявлено 39 400 случаев заражения Covid-19 – это на 0,6% больше, чем днем ранее (39 165), следует из данных федерального оперштаба по борьбе с инфекцией. Таким образом, суточный прирост заразившихся превышает 39 тыс. второй день подряд. Суточная смертность от коронавируса на протяжении последних трех недель (с 19 октября) продолжает оставаться выше отметки 1000 случаев. За день скончались 1190 пациентов (накануне 1179) – это максимум за последние три дня.

Общее число заболевших ковидом в России достигло 8 834 495, из них 248 004 человека скончались. В то же время за сутки полностью выздоровели 25 582 человек, за все время пандемии – 7 587 560.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Москве (+4982), а также в Подмосковье, где заболели 3429 человек – это максимум с начала пандемии. Почти на тысячу заболевших меньше выявили в Санкт-Петербурге (2 597). Высокий суточный прирост инфицированных сохраняется в Самарской и Воронежской областях, где зарегистрировано 1736 и 799 новых случаев Covid-19 соответственно.

Наименьшие темпы суточного прироста заболеваемости, как и накануне, отмечены в Калмыкии – 0,14%, Республика Алтай – 0,21%, Камчатка – 0,22%. В целом по России этот показатель составил 0,45%.

По числу смертей от коронавирусу продолжают лидировать Москва, где за сутки подтверждено 97 летальных исходов, Санкт- Петербург (85) и Московская область (59).

По информации Роспотребнадзора, с начала пандемии в стране проведено свыше 213,4 млн лабораторных исследований на новый коронавируса, в том числе 453 тыс. – за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 2 001 942 человека.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 08.11.21

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