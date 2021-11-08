Глава Минприроды РФ заразился Covid-19

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов заболел коронавирусом. Болезнь протекает легко, но не позволит чиновнику поехать в Глазго на саммит об изменении климата.

Козлов узнал о болезни после положительного теста и распределил своих заместителей для участия в очных мероприятиях. Остальные вопросы министр продолжает решать лично.

«Болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет. Министр находится дома, работает в дистанционном формате», – цитирует пресс-службе министерства «Вести.ру».

Так, на COP26 Россию будет представлять замминистра Сергей Аноприенко. Возглавит российскую делегацию зампред правительства РФ Алексей Оверчук. Всего в Глазго для участия в климатическом саммите отправятся 19 человек из России.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 08.11.21

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